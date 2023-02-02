مصرف يزف بشرى سارّة للتجار وأصحاب الشركات بشأن توفير الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - زف مصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، بشرى سارة للتجار وأصحاب الشركات بشأن توفير الدولار.

وذكر المصرف في تنويه، أن"مصرف الجنوب يقدم عرضاً إلى التجار وأصحاب الشركات من خلال توفير خدمات الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية بعمولة صفر بالمئة"، مشيرا إلى"وجود شبكة مراسلين في جميع انحاء العالم".

وأضاف، أن"الحوالات الخارجية مقابل سعر صرف 1470 دينارا للدولار الاميركي، اما الاعتمادات المستندية بسعر صرف 1465 دينارا للدولار الامريكي وكل ما على التاجر فعله هو زيارة فروعه المنتشرة في العراق أو التواصل مع مركز الخدمات الهاتفية عبر الاتصال على الرقم 6009".