انت الان تتابع خبر المركزية الامريكية تعلن تنفيذ 43 عملية ضد داعش بالعراق وسوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة بحسب وثيقة اطلعت عليها الخليج 365، إنها " نُفِّذت هذه العمليات تحت سلطة قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يحتفظ بسلطة القيام بعمليات ضد داعش في العراق وسوريا، وتحت قيادة فرقة القوات المشتركة عملية العزم الصلب".واشارات الى ان "هذه العمليات لم تسفر عن إصابة أو قتل أي من القوات الأمريكية".

وتابعت :"يلعب شركاؤنا المحليون قوات سوريا الديمقراطية و قوات الأمن العراقية دورًا حاسمًا في هذه المعركة".

ادناه نص الوثيقة: