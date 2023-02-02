انت الان تتابع خبر صدمة في أوروبا.. استخدام "القمل" بصناعة الشوكولاتة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - البعض يشعر بالاشمئزاز، والبعض الآخر يرغب بخوض التجربة، فالصراصير والديدان قد تكون حقا بديلا مثاليا للبروتين بحسب الخبراء، لكن ما لا يعلمه إلا القليلون هو أنه يتم بالفعل استخدام بعض الحشرات مثل القمل من قبل الشركات الغذائية منذ فترة طويلة.وتوجد تلك الحشرات في العديد من المنتجات التي لا يبدو أنها منتجات حيوانية تماما، حيث يتم استهلاكها أيضا من قبل النباتيين، وغالبا ما تحتوي منتجات الشوكولاتة على وجه الخصوص على هذه المكونات غير المتوقعة.

ومؤخرا، أثارت شركة تصنيع الشوكولاتة "Ritter Sport" دهشة متابعيها من خلال منشور على "إنستغرام"، تعلن فيه عن مجموعة جديدة متنوعة من الشوكولاته بطعم الصراصير، ليتضح لاحقا أن الأمر مجرد مزحة.