الشرطة يتفوق على النجف بممتاز الكرة

تفوق نادي الشرطة، اليوم الخميس،على نظيره النجف بهدف دون رد في ختام الجولة الـ 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي لاعب نادي الشرطة علاء عبد الزهرة في الدقيقة الـ 13 من عمر الشوط الاول لينتهي اللقاء بهذه النتيجة. وبهذا الفوز اصبح نادي الشرطة بالمركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما بات نادي النجف في المركز السابع برصيد 24 نقطة.