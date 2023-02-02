انت الان تتابع خبر الشرطة يتفوق على النجف بممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446384-638109502800937462.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-02 | 16:57
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تفوق نادي الشرطة، اليوم الخميس،على نظيره النجف بهدف دون رد في ختام الجولة الـ 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدف الفوز في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي لاعب نادي الشرطة علاء عبد الزهرة في الدقيقة الـ 13 من عمر الشوط الاول لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.
وبهذا الفوز اصبح نادي الشرطة بالمركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما بات نادي النجف في المركز السابع برصيد 24 نقطة.
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