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انت الان تتابع خبر كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة المنتخب السوري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446373-638109411307903466.jpg
2023-02-02 | 14:23
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كشف الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة منتخب سوريا الأول، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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