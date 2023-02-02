كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة المنتخب السوري

كشف الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة منتخب سوريا الأول، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.