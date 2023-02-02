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كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة المنتخب السوري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446373-638109411307903466.jpg

2023-02-02 | 14:23

كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة المنتخب السوري

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كشف الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعيين الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة منتخب سوريا الأول، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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