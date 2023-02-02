انت الان تتابع خبر الامن القومي: الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول، بما يخدم مصالح العراق ودول المنطقة والعالم".وأضاف: "شدد الأعرجي، على أن مصلحة العراق أولوية بالنسبة للحكومة العراقية، إلى جانب علاقات المصالح المشتركة مع الدول، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية اعتمدت سياسة التوازن مع الجميع، وهي ماضية ببناء علاقات صداقة تخدم تطلعات العراق في تحقيق مصالحه وأمنه القومي".