انت الان تتابع خبر السعودية تكشف عن موقفها من انضمام روسيا لأسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446367-638109364917189021.jpg رياضة 2023-02-02 | 13:05 المصدر: 2,550 مشاهدة كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من انضمام روسيا لقارة آسيا، لتكون عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم. المحرر: سعد أحمد Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا