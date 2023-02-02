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السعودية تكشف عن موقفها من انضمام روسيا لأسيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446367-638109364917189021.jpg

2023-02-02 | 13:05

السعودية تكشف عن موقفها من انضمام روسيا لأسيا

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كشف وزير السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، عن موقف بلاده من انضمام روسيا لقارة آسيا، لتكون عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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