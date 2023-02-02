انت الان تتابع خبر مدافع يونايتد يضع حدا لمسيرته الدولية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446366-638109354047366670.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-02 | 12:35
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الخليج 365 - رياضة
يستعد رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنتخب فرنسا، لإعلان اعتزاله اللعب الدولي.
يستعد رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنتخب فرنسا، لإعلان اعتزاله اللعب الدولي.
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