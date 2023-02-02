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مدافع يونايتد يضع حدا لمسيرته الدولية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446366-638109354047366670.jpg

2023-02-02 | 12:35

مدافع يونايتد يضع حدا لمسيرته الدولية

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الخليج 365 - رياضة

يستعد رافائيل فاران، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومنتخب فرنسا، لإعلان اعتزاله اللعب الدولي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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