انت الان تتابع خبر إحباط تهريب أكبر كمية مخدرات في تاريخ الكويت: اعتقال تشكيل عصابي دولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أشرف بنفسه على فض أحراز تلك الضبطية الضخمة التي كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي".وأضاف البيان: "وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها"، بحسب الوكالة الكويتية.

وأضاف أنه "بإجراء المزيد من التحريات والتأكد من صحة المعلومات وبعد استصدار الإذن القانوني، تمت مداهمة وكر التخزين وبتفتيشه، تم ضبط أربعة أشخاص، و15 مليون قرص لاريكا جاهز للبيع، إضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا، وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور".

ونقل البيان عن الشيخ طلال الخالد قوله إن "محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة أصبحت أكثر شراسة واحترافية خصوصا في مجالي الترويج والتهريب، وعلينا بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة لمواجهة هذا الخطر ومحاربته والقضاء عليه حماية لشباب الوطن"، حسبما ذكرت "كونا".