انت الان تتابع خبر فيصل بن فرحان في بغداد.. العراق والسعودية يكشفان تفاصيل الملفات المشتركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل السومرية، إن "هناك تعاوناً مع الجانب السعودي بشأن التبادل التجاري"، لافتا الى أن "العراق يلعب دورا في تخفيف التوترات بالمنطقة".

وأضاف، "بحثنا أيضاً ملف المجلس التنسيقي بين العراق والسعودية"، وفيما أكد "تطرقه إلى ملف الاستثمارات"، أشار الى أن "السعودية مستعدة للاستثمار داخل العراق".



وذكر وزير الخارجية: "نشكر السعودية لدعمها العراق في دعمه بخليجي 25 في البصرة".

من جانبه، وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أكد أن "هناك تطورا إيجابيا اقتصاديا مع العراق"، مبينا أن "المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية لتأسيس الاقتصاد والاستمرار بنمو البلد من خلال تفعيل التنسيق المشترك".

وأشار بن فرحان الى، أن "هنالك فرص حقيقية ولابد ان نستفيد من هذه الفرص"، مجددا دعمه بشأن "الاستقرار في العراق والمنطقة من خلال الحوار ومعالجة أوجه الخلاف".

واستكمل حديثه قائلا، أن " للعراق دور هام في المنطقة"، مبينا: "نحيي العراق على تنظيم خليجي 25 ونهنئه بالفوز".