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اجتماع وزيرا الخارجية العراقي والسعودي في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية، فؤاد حسين عقد اجتماعا مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان في العاصمة بغداد".

وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية، وصول وزير الخارجيَّة السعودي إلى بغداد في زيارة رسميَّة.


وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الخارجيَّة السعودي فيصل بن فرحان وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة".

وأضافت، ان "وزير الخارجيَّة السعودي سيلتقي خلال زيارته الرؤساء الثلاثة في بغداد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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