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اليوم.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن وضع العراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق".

وأضافت، أن " الجلسة ستعقد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".

وذكرت: "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إحاطة بشان التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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