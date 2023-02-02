انت الان تتابع خبر اليوم.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن وضع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت البعثة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة بشأن الوضع في العراق".

وأضافت، أن " الجلسة ستعقد في الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد".

وذكرت: "من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إحاطة بشان التطورات في العراق وكذلك بشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

