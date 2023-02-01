مونديال الأندية.. الأهلي يتجاوز أوكلاند ويضرب موعداً مع سياتل

تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بفوزه على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 مساء الأربعاء على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة في افتتاح المونديال.

