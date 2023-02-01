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مونديال الأندية.. الأهلي يتجاوز أوكلاند ويضرب موعداً مع سياتل

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446319-638108824433124857.jpg

2023-02-01 | 22:00

مونديال الأندية.. الأهلي يتجاوز أوكلاند ويضرب موعداً مع سياتل

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تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب بفوزه على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 مساء الأربعاء على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة في افتتاح المونديال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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