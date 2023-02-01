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قتيل وخمس إصابات بـ"مشادة كلامية" في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بـ"مشادة كلامية" في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلافات على بيع دار بين بائع ومشتري تطورت الى استخدام السلاح الخفيف حيث اقدم البائع بعد مشادات كلامية الى اطلاق النار على العائلة المشترية في منطقة بغداد الجديدة".

 

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تسبب بإصابة خمسة اشخاص بينهم امرأة بعضهم حالتهم خطرة وبعدها قام باطلاق النار على نفسه وفارق الحياة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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