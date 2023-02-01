انت الان تتابع خبر قتيل وخمس إصابات بـ"مشادة كلامية" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بـ"مشادة كلامية" في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "خلافات على بيع دار بين بائع ومشتري تطورت الى استخدام السلاح الخفيف حيث اقدم البائع بعد مشادات كلامية الى اطلاق النار على العائلة المشترية في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار تسبب بإصابة خمسة اشخاص بينهم امرأة بعضهم حالتهم خطرة وبعدها قام باطلاق النار على نفسه وفارق الحياة".