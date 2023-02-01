حفل افتتاح مبهر لمونديال الأندية في المغرب

نجح المغرب في الخروج بحفل افتتاح مونديال الأندية، في أفضل صورة والذي استضافه ستاد طنجة الكبير، بحضور 66 ألف مشجع، على هامش مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلندي الافتتاحية.

