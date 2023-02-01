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حفل افتتاح مبهر لمونديال الأندية في المغرب

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446316-638108781636830104.jpg

2023-02-01 | 21:01

حفل افتتاح مبهر لمونديال الأندية في المغرب

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1,224 مشاهدة

نجح المغرب في الخروج بحفل افتتاح مونديال الأندية، في أفضل صورة والذي استضافه ستاد طنجة الكبير، بحضور 66 ألف مشجع، على هامش مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلندي الافتتاحية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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