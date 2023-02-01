انت الان تتابع خبر حفل افتتاح مبهر لمونديال الأندية في المغرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446316-638108781636830104.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-01 | 21:01
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نجح المغرب في الخروج بحفل افتتاح مونديال الأندية، في أفضل صورة والذي استضافه ستاد طنجة الكبير، بحضور 66 ألف مشجع، على هامش مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزلندي الافتتاحية.
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