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المسعودي يعلن زيادة اعداد المعتمرين في منفذ عرعر

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، الاربعاء، عن زيادة اعداد المعتمرين في منفذ عرعر الحدودي مع .

وقال المسعودي في بيان إنه "تمت الموافقة على زيادة اعداد المعتمرين في منفذ عرعر وتم تفويج ٦٠٠٠ الاف معتمر اليوم في منفذ عرعر وهذا العدد الاول من نوعه تاريخيا باليوم الواحد وسيزداد العدد في الايام المقبلة".

 

وأضاف "تم الاجتماع مع وزير الحج السعودي في المنفذ من اجل رفع المستوى الخدمي واللوجستي للمعتمرين الكرام بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين واستعدادا لموسم الحج القادم ان شاء الله".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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