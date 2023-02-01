انت الان تتابع خبر لتفقد اوضاع الايزيديين.. انجلينا جولي في سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحصلت، الخليج 365، على صور لأنجيلينا جولي برفقة الناشطة الأيزيدية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد في قضاء سنجار ". وزارت المبعوثة الاممية مقبرة كوجو التي تضم رفاة ايزيديين قتلوا على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على قضاء سنجار.



ورافق جولي السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه، في جولة شملت قرية تل قصب والمدرسة الاساسية فيها. ورافق جولي السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه، في جولة شملت قرية تل قصب والمدرسة الاساسية فيها. ومن المقرر ان تعود الى الولايات المتحدة هذه الليلة.

وولدت النجمة السينمائية والمخرجة الأميركية في عام 1975، وفازت بجائزة أوسكار وجوائز عالمية أخرى في هوليوود، كما لها مساهمات ونشاطات إنسانية كثيرة، وهي تعدّ من أكبر الشخصيات المؤثرة على الصعيد الإنساني.