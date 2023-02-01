انت الان تتابع خبر العراق.. ضبط مليون لتر من المشتقات النفطية في عدة مناطق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوكالة ورد لـ الخليج 365، أنه "بإشراف من قبل وزير الداخلية ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية واستكمالا للتدابير المتخذة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للحد من نشاط عصابات تهريب المشتقات النفطية واحباط مخططهم الاجرامي الذي يستهدف مقدرات البلد، نفذت مفارز الوكالة واجبات نوعية انتجت عن احباط تهريب اكثر من مليون لتر من المشتقات النفطية و كشف ٨ مواقع تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات في محافظات بغداد نينوى ذي قار البصرة كركوك".وأشار البيان إلى "ضبط ٢٦ عجلة تستخدم لذات الغرض والقبض على سائقيها".