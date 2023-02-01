انت الان تتابع خبر الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان لها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات حظر على 22 شخصية وكيانا في عدد من البلدان المرتبطة بشبكة للتحايل على العقوبات لدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي".

وأضافت: "شملت قائمة العقوبات مواطنين من لاتفيا وسنغافورة وروسيا وإسرائيل وأوزبكستان وقبرص. وشركات من سنغافورة وإسرائيل ولاتفيا وقبرص وبلغاريا".

