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الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان لها: "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات حظر على 22 شخصية وكيانا في عدد من البلدان المرتبطة بشبكة للتحايل على العقوبات لدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي".

وأضافت: "شملت قائمة العقوبات مواطنين من لاتفيا وسنغافورة وروسيا وإسرائيل وأوزبكستان وقبرص. وشركات من سنغافورة وإسرائيل ولاتفيا وقبرص وبلغاريا".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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