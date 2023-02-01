انت الان تتابع خبر "الحرس الثوري" بشأن أوضاع المنطقة: الحرب مستمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سلامي، اليوم الأربعاء، إن "كل العقوبات والضغوط والمؤامرات لم تتمكّن من إبعاد الشعب الإيراني عن أهداف الثورة".

وأضاف: "تغلبنا حتى الآن على معظم تهديدات العدو ولكن الطريق لا يزال أمامنا في هذا المجال ولسنا قلقين".



واختتم قائلا: "الحرب مستمرة بأبعاد مختلفة من ساحة العسكر إلى ساحة الثقافة والسياسة والتقانة".