انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. الداخلية تجيز لمتقاعديها حمل السلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في كتاب موجه من إلى مديرية الهويات وإجازات السلاح، تابعته الخليج 365، أنه "حصلت موافقة وزير الداخلية على ما جاء في كتابكم بخصوص منح ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية المحالين على التقاعد إجازة حيازة وحمل السلاح لمدة خمسة سنوات استثناءً من الضوابط بعد استيفاؤهم للشروط الواردة في المادة 6/ أولاً من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017".وبحسب الكتاب، تأتي هذه الخطوة "تثميناً للجهود المبذولة من قبلهم".