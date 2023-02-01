انت الان تتابع خبر لتعزيز نهر الفرات.. الموارد المائية تباشر بنصب مضخات عائمة في الثرثار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير الموارد المائية في الفلوجة رائد مظهر عبد في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال مديرية الموارد المائية في الفلوجة وبالتنسيق مع دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر/ موقع الفلوجة والثرثار باشرت وزارة الموارد المائية بأعمال التهيئة تمهيداً لنصب مضخات عائمة لسحب المياه من قناة الثرثار/ الفرات لتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية من بحيرة الثرثار".واضاف ان "المديرية تقوم بأعمال الإشراف على أعمال تهيئة الموقع لغرض المباشرة بنصب المضخات العائمة"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراءات تهدف إلى الإستفادة من الخزين المائي في بحيرة الثرثار وتعزيز نهر الفرات بالإطلاقات المائية".

وبين أن "هذا المشروع يهدف إلى ديمومة الإرواء إلى محافظة الإنبار والمحافظات الوسطى والجنوبية المعتمدة على نهر الفرات".

من جانبه بين مدير موقع الفلوجة والثرثار التابع إلى دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر أن "الموقع باشر بأعمال فتح الطريق وحدل الساحات من الجهتين وتهيئة اماكن نصب المضخات وحسب التصاميم المعدة لإنشاء محطة ضخ عائمة على دوار ناظم التقسيم".

