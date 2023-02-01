انت الان تتابع خبر في الدوحة.. البولاني يترأس الوفد البرلماني العربي لاجتماع دولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب جواد البولاني، وفد الاتحاد البرلماني العربي المشارك في الاجتماع التنسيقي الثالث المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف.

وقال مكتب البولاني في بيان، إن الأخير "ترأس وفد الاتحاد البرلماني العربي المشارك في الاجتماع التنسيقي الثالث المنعقد في الدوحة لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف الذي نظمته الامم المتحدة من خلال مكتبها الخاص بمكافحة الارهاب وبالتعاون مع مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة".

وأضاف البيان "مثل وفد مجلس النواب كل من النائب جواد البولاني والنائب نايف الشمري والنائب سكفان يوسف من العراق وهم يمثلون الاتحاد البرلماني العربي"، مردفاً "فيما مثل المشاركون في هذا الاجتماع اكثر من ستة عشر مجلسا واتحادا وجمعية برلمانية حول العالم تتوزع في قارات اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية واوروبا ودول البحر الاسود ودول البحر الابيض المتوسط والدول العربية ومؤسسات اممية واقليمية".

وتابع البيان "اجتمعت لمناقشة الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي تنفذها هذه البرلمانات لتفعيل دور النواب في التصدي واخذ زمام المبادرات والفعاليات التي تساهم في محاربة الارهاب والتطرف العنيف".