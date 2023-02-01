الكشف عن سبب رحيل جاتوزو عن فالنسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وأكدا أن المدرب الإيطالي طلب الرحيل لاعتقاده أنه لن يكون قادرا على مساعدة الفريق في الخروج من الوضع الذي يمر به حاليا.

وقالت تشان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن "الاتفاق الذي توصلنا إليه ليس له علاقة باستقدام لاعبين من عدمه، إنه شخص قريب جدا منا وهو رجل مباشر وصادق للغاية".



وأضافت "لقد طلب الاجتماع معنا يوم الإثنين وقال لي إن الأمر لا علاقة له بالانتقالات"، مؤكدة "ظللنا نتحدث ونحلل الموقف ونحاول إقناعه بالعدول عن قراره" على مدار أربع ساعات، لكنها أشارت إلى أنه "رجل يتمتع بشخصية قوية ومباشر وصادق".

من جانبه، قال كورونا "لقد كانت مسألة حساسيات وتصورات هذا ليس استسلاما، إنها مسألة مشاعر، لقد كان واضحا جدا في تحليله لتغيير الوضع، وكان اتفاقا متبادلا".

وأضاف "كان هناك انسجام مع المدرب فيما يتعلق بتقييم اللاعبين، لم ينقل إلينا شعورا بالاستياء في هذا الصدد".

وأشار كورونا إلى "أنهم كانوا دائما واضحين بشأن عدم إبرام صفقات بلا معنى"، مشيرا إلى "أنهم قاموا بتحليل العديد من العمليات وأن "بعضها لم يرتق إلى المستوى" وفي حالات أخرى لم يتمكنوا من إتمامها بسبب الحدود المالية للنادي".

وأضاف "تقرر عدم إجراء أي صفقات لكننا نؤمن بفريقنا الحالي، نعتقد أنه يمر بلحظة سيئة، لكننا لا نشك في جودته".

وأكد المدير الرياضي للخفافيش "نعتقد أن الفريق لديه المستوى لتحقيق نتائج أفضل وهذا شيء رأيناه بالفعل في بداية الموسم"، مشيرا إلى أن "قيود اللعب المالي النظيف لم تسمح لنا برفع مستوى الفريق".

