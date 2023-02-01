انت الان تتابع خبر القبض على متهمين بالخطف في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من قسم مكافحة الاجرام في البصرة، وبامرة مدير القسم وباشراف ومتابعة من قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم راشد زويد و بعملية نوعية تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في البصرة / شعبة الخطف من اعتقال متهمين مطلوبان قضائيا وفق احكام المادة ٤٢١ من قانون العقوبات لقيامهما بخطف احد المواطنين عام ٢٠٢٢".
واضافت انه "من خلال جمع المعلومات قامت بالقاء القبض عليهما".
واضافت انه "من خلال جمع المعلومات قامت بالقاء القبض عليهما".