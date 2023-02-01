انت الان تتابع خبر مصر.. جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات لتعويمها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوسائل إن "حركة الملاحة في القناة لم تتأثر بعد جنوح سفينة الغاز، وهناك محاولات كبرى لسرعة تعويمها".

وأوضحت أن "السفينة تعطلت بمنطقة البحيرات الصغرى بين منطقة چنيفة وكبريت، حيث كانت قادمة ضمن قافلة الجنوب من اتجاه السويس متجهة إلى بورسعيد".



ونوهت وسائل الاعلام بأنه "تم تأمينها وربطها لحين الانتهاء من التصليح، وحركه الملاحة منتظمة تماما".