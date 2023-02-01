بافارد يرفض عرض انتر ميلان بسبب برشلونة

وينتهي تعاقد بافارد مع بايرن، في صيف 2024، لكنه يسعى للرحيل في الصيف، بعدما تراجع دوره مع الفريق البافاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن "بافارد أراد الانضمام لبرشلونة، في يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن قانون اللعب المالي النظيف، وتمسك بايرن، أفسدا الصفقة".



وأضافت الصحيفة، أن "بافارد رفض الانضمام لصفوف إنتر ميلان، في الميركاتو الشتوي الجاري، تمهيدا للانضمام لصفوف برشلونة، في الصيف المقبل".

وأشارت إلى أن "الصفقة تعتمد في المقام الأول على السعر الذي سيحدده بايرن ميونخ، وراتب اللاعب".

ومن المقرر أن "تتقلص دقائق مشاركة بافارد بنسبة أكبر في الجزء المتبقي من الموسم، بعد استعارة البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي".

