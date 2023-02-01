انت الان تتابع خبر بافارد يرفض عرض انتر ميلان بسبب برشلونة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446288-638108577068604846.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-02-01 | 15:13
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن رغبة الفرنسي بنجامين بافارد، الظهير الأيمن لفريق بايرن ميونخ، في الانتقال لبرشلونة، في الموسم المقبل.
وينتهي تعاقد بافارد مع بايرن، في صيف 2024، لكنه يسعى للرحيل في الصيف، بعدما تراجع دوره مع الفريق البافاري.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن "بافارد أراد الانضمام لبرشلونة، في يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن قانون اللعب المالي النظيف، وتمسك بايرن، أفسدا الصفقة".
وأضافت الصحيفة، أن "بافارد رفض الانضمام لصفوف إنتر ميلان، في الميركاتو الشتوي الجاري، تمهيدا للانضمام لصفوف برشلونة، في الصيف المقبل".
ومن المقرر أن "تتقلص دقائق مشاركة بافارد بنسبة أكبر في الجزء المتبقي من الموسم، بعد استعارة البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي".
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن "بافارد أراد الانضمام لبرشلونة، في يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن قانون اللعب المالي النظيف، وتمسك بايرن، أفسدا الصفقة".
وأضافت الصحيفة، أن "بافارد رفض الانضمام لصفوف إنتر ميلان، في الميركاتو الشتوي الجاري، تمهيدا للانضمام لصفوف برشلونة، في الصيف المقبل".
وأشارت إلى أن "الصفقة تعتمد في المقام الأول على السعر الذي سيحدده بايرن ميونخ، وراتب اللاعب".
ومن المقرر أن "تتقلص دقائق مشاركة بافارد بنسبة أكبر في الجزء المتبقي من الموسم، بعد استعارة البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي".
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