انت الان تتابع خبر ادوية سامراء توضح حقيقة طرح مواد منتهية الصلاحية بليبلات جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد الرحمن في تصريح صحفي حضره مراسل الخليج 365، إن "الاحتفاظ بالقناني منتهية الصلاحية جاء لغرض الدراسة وليس للأطلاع"، مشيرا الى ان " المستحضر يمر بدراسة ثباتية تسارعية متكاملة بظروف خزن مختلفة لمدة 6 اشهر بثلاث وجبات تجريبية".واضاف انه "بعد دراسة الثباتية للمواد يتم الايعاز الى السيطرة النوعية لتحليل المستحضر ومن ثم تقوم هي بالاجراءات الازمة"، لافتا الى ان " المستحضر يمر بمراحل اخرى وبعدها يتم أرساله لأعلام وزارة الصحة دائرة الامور الفنية قسم الصيدلة مع ارفاق كافة الاوليات للثبات لغرض اخذ الموافقة من عدمها".

وتابع :"بعد ذلك يتم مخاطبة النقابة الدوائية في بغداد لأرسال فريق عمل من قبلهم او يتم ارسال نماذج من قبل ادوية سامراء وبعدها اذا كانت مقبولة سيتم اطلاقها الى السوق".

ويوم امس الثلاثاء، افاد مصدر امني، بأعتقال 17 موظفا وضبط أكثر من ١٠٠ ألف عبوة شراب معدة لاستبدال ليبلاتها بتاريخ جديد في شركة ادوية سامراء.