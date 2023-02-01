انت الان تتابع خبر الاعرجي يطالب بملاحقة الإرهابيين وجمع المعلومات الدقيقة عنهم واستهدافهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الاجتماع ناقش، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع عرض المسودة المقترحة للإستراتيجية الوطنية للاستخبارات للأربعة أعوام القادمة، ومناقشتها بشكل مستفيض".



ووجه مستشار الأمن القومي، "بأهمية التنسيق والتعاون والاستمرار وحسب توصيات القائد العام، بملاحقة الإرهابيين وجمع المعلومات الدقيقة عنهم واستهدافهم، لحماية المجتمع من مخططاتهم الإجرامية".

وطالب الأعرجي: "قادة مجتمع الاستخبارات بإرسال مقترحاتهم النهائية حول المسودة المقترحة، من أجل عرضها ومناقشتها مع القائد العام للقوات المسلحة، للبتّ بها".

كما أشاد الأعرجي: "بالجهود المبذولة من قبل قادة الاستخبارات في كتابة إستراتيجية الاستخبارات الوطنية، والتي يتم اقتراحها وكتابتها لأول مرة بعد عام 2003، وفقا للدستور والقوانين النافذة، مع مراعاة حقوق الإنسان وحرية المواطن".

