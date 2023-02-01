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الكرخ وزاخو يطيحان باربيل والنفط في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446285-638108554915654288.jpg

2023-02-01 | 14:36

الكرخ وزاخو يطيحان باربيل والنفط في ممتاز الكرة

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تمكن نادي الكرخ من الفوز على نادي أربيل، فيما فاز نادي زاخو على النفط، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وفي المباراة الأولى التي شهدها ملعب الساحر احمد راضي تمكن نادي الكرخ من التغلب على نادي أربيل بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد حيث سجل اهداف الكرخ كل من يوسف فوزي وجعفر عبيس اما هدف أربيل الوحيد فسجله اللاعب امجد راضي.

اما المباراة الثانية فشهدت تغلب نادي زاخو على نادي النفط على أرضية ملعب زاخو الدولي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وسجل اهداف زاخو اللاعبين بكر جبريل كومي واحمد صبري ورمضان صديق اما هدف النفط الوحيد فسجله اللاعب علي رحيم.

وبهذه النتائج اصبح ترتيب الفرق ضمن الدوري الممتاز كالتالي:

الكرخ بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.
زاخو بالمركز 14 برصيد 14 نقطة.

أربيل بالمركز 16 برصيد 13 نقطة.
النفط بالمركز 18 برصيد 9 نقاط.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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