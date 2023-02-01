- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الكرخ وزاخو يطيحان باربيل والنفط في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446285-638108554915654288.jpg
2023-02-01 | 14:36
المصدر:
401 مشاهدة
تمكن نادي الكرخ من الفوز على نادي أربيل، فيما فاز نادي زاخو على النفط، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وفي المباراة الأولى التي شهدها ملعب الساحر احمد راضي تمكن نادي الكرخ من التغلب على نادي أربيل بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد حيث سجل اهداف الكرخ كل من يوسف فوزي وجعفر عبيس اما هدف أربيل الوحيد فسجله اللاعب امجد راضي.
اما المباراة الثانية فشهدت تغلب نادي زاخو على نادي النفط على أرضية ملعب زاخو الدولي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وسجل اهداف زاخو اللاعبين بكر جبريل كومي واحمد صبري ورمضان صديق اما هدف النفط الوحيد فسجله اللاعب علي رحيم.
الكرخ بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.
أربيل بالمركز 16 برصيد 13 نقطة.
اما المباراة الثانية فشهدت تغلب نادي زاخو على نادي النفط على أرضية ملعب زاخو الدولي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد وسجل اهداف زاخو اللاعبين بكر جبريل كومي واحمد صبري ورمضان صديق اما هدف النفط الوحيد فسجله اللاعب علي رحيم.
وبهذه النتائج اصبح ترتيب الفرق ضمن الدوري الممتاز كالتالي:
الكرخ بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.
زاخو بالمركز 14 برصيد 14 نقطة.
أربيل بالمركز 16 برصيد 13 نقطة.
النفط بالمركز 18 برصيد 9 نقاط.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا