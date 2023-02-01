لا ديمقراطية حقيقية في العراق بحسب مختصين بالشأن السياسي

بغداد - ياسين صفوان - شخّص مختصون بالشأن السياسي ضعف العملية الديمقراطية في العراق، مؤكدين ان البلاد لا تزال فتية على التجربة مقارنة بالدول الاخرى لا سيما في ظل فرض الاحزاب سطوتها على النظام بشكل كامل.

لا ديمقراطية حقيقية في العراق، فالاسس التي بنيت عليها العملية ببداياتها كانت عرقية وطائفية ومناطقية، ما انعكس على اداء مؤسسات الدولة التي تولى مناصبها العليا متحزبون من مكونات متعددة.

وبمنحى خطر اتجه الصراع السياسي لاستخدام لغة السلاح بدل التحاور، وفرض السيطرة والسطوة بالقوة بدل الشراكة والجلوس على طاولة حوار، ما القى بظلاله على المواطن البسيط الذي ينتظر تقديم الخدمات لا اكثر.