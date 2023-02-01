انت الان تتابع خبر بغداد وأربيل يناقشان القضايا العالقة: الحوار والتنسيق كفيل بخلق التفاهمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، استقبل بمكتبه الخاص، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له".



وأضاف البيان أن "اللقاء بحث العديد من الملفات العامة للبلاد، حيث وصف المندلاوي استمرار الحوار والتنسيق بين بغداد واربيل بالايجابي كونه الطريق الأفضل لخلق التفاهمات المطلوبة وحل القضايا العالقة تحقيقاً للمصلحة العامة للبلد وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ".