انت الان تتابع خبر اليوم.. اجتماع لمجلس وزراء إقليم كردستان لمناقشة المفاوضات مع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيجتمع رئيس الوزراء مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، بوزراء حكومة إقليم كردستان، لمناقشة عدة قضايا"، مبينا ان "البند الأول من الملفات يتعلق بعرض جدول أعمال المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والذي سيقدمه رئيس وأعضاء وفد حكومة إقليم كردستان".

وأضاف، "اما الجزء الثاني سيخصص لعرض قضية سوق الأوراق المالية في اقليم كردستان، وفي الجزء الأخير ديوان رئيس الوزراء سيتناول موضوع حل مشكلة الضمان المصرفي للمشاريع المتعثرة لحكومة إقليم كردستان".