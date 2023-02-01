زياش يفشل بالانتقال لباريس وكانسيلو للبايرن.. أبرز صفقات الميركاتو الشتوي

بغداد - ياسين صفوان - وكانت أبرز صفقات اليوم الأخير، انتقال الإيطالي جورجينو لاعب وسط تشيلسي، لصفوف أرسنال، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

فيما فشلت صفقة انتقال المغربي حكيم زياش، من البلوز لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما اتهم الأخير تشيلسي بعرقلة الصفقة عن طريق إرسال مستندات خاطئة.

وانضم دييجو يورينتي مدافع ليدز يونايتد إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعدما فقد مركزه في الدفاع لصالح ليام كوبر وروبن كوخ والوافد الجديد ماكس ويبر.

وانضم ديجيد سبنس ظهير أيمن توتنهام هوتسبير إلى استاد رين المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لينضم إلى زميله مدافع توتنهام جوي رودون، الذي انتقل إلى النادي الفرنسي في أغسطس /آب.

وشارك سبنس، الذي وقع عقدا مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني (15.40 مليون دولار) بالإضافة إلى 7.5 مليون استرليني مكافآت، في أربع مباريات فقط كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد أستون فيلا لاعبه برتراند تراوري المعار إلى إسطنبول باشاكشهر التركي، بينما انتقل الدولي القادم من زيمبابوي مارفيلوس ناكامبا وزميله لاعب الوسط الإنجليزي آرون رامسي على سبيل الإعارة إلى لوتون تاون وميدلسبره على الترتيب.

وانضم مارسيل زابيتسر لاعب بايرن ميونخ الألماني لمانشستر يونايتد، بعد خسارة كريستيان إريكسن بسبب إصابة في الكاحل.

وأكمل ليستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الغاني نيثن أوبوكو من فريق فيلد ماسترز سبورتنج.

اللاعب البالغ عمره 21 عاما سينضم لفريق ليفن البلجيكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

واتفق فولهام بالتراضي مع لاعبه جوش أونوماه على فسخ تعاقده، بعد مشاركته في مباراتين فقط هذا الموسم كبديل.

وفشل النادي في التعاقد مع موزيس كايسيدو لاعب برايتون آند هوف ألبيون، لكنه يقترب من التوقيع مع جورجينيو من تشيلسي.

واستكمل جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إجراءات انتقاله لبايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع وجود بند بضم اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الجاري.