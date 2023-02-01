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قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال صواريخ إلى جيش زلكان في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي".

وأضاف: "تم إرسال ثمانية صواريخ إلى قاعدة تركيا العسكرية في زلكان".


وأشار الجهاز الى، أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش ولم تتضرر أي حياة".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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