انت الان تتابع خبر قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال صواريخ إلى جيش زلكان في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي".

وأضاف: "تم إرسال ثمانية صواريخ إلى قاعدة تركيا العسكرية في زلكان".



وأشار الجهاز الى، أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصواريخ أخرى حول الجيش ولم تتضرر أي حياة".