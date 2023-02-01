انت الان تتابع خبر افتتاح طريق "حيوي" يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية والجهات الخدمية ومديرية المرور العامة باشروا، اليوم الأربعاء، بافتتاح الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية من تقاطع مصفى الدورة باتجاه علوة الرشيد ومنطقة كرارة".وأضاف، أن "هذا الطريق مخصص لمركبات العادية فقط، ويمنع مرور مركبات الحمل من 3 طن فما فوق من خلاله"، لافتا الى أن " مراسيم الافتتاح تجري بحضور مدير المرور".