انت الان تتابع خبر أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً مع تراجع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الأمر الذي هدأ المخاوف من أن أكبر مستهلك للنفط في العالم قد يواجه ركودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 85.66 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.4 % إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو واحد بالمئة.



تراجع أسعار النفط مع عطلة "السنة القمرية"وقال محللو السلع الأساسية لدى إيه.إن.زد في مذكرة: "شهدت المعنويات تحولا في ظل موسم نتائج أعمال إيجابي. علامات تباطؤ التضخم أدت أيضا إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون قادرا على إيقاف مسيرة رفع أسعار الفائدة مؤقتا".

وساعدت التوقعات برفع أهدأ لأسعار الفائدة على خفض مؤشر الدولار، مما دعم أسعار النفط، إذ يجعل انخفاض الدولار السلعة أرخص بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وستتجه الأنظار إلى الاجتماع اليوم الأربعاء لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، إذ من المتوقع أن تقر الدول المنتجة أهدافها الحالية للإنتاج المتفق عليها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

