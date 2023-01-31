انت الان تتابع خبر السعودية تطلق تأشيرة المرور للقادمين إلكترونياً وبشكل مجاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان على موقعها الرسمي إن "إطلاق الخدمة يبدأ اعتباراً من اليوم لأهداف عدة، من بينها أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وللسياحة، وذلك من خلال التقدم بطلب "تأشيرة المرور" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية وطيران ناس، "ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني".واضافت أن "التأشيرة تصدر "بشكل مجاني" وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى ثلاثة أشهر مع الإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام".

واشارت الوزارة الى انه "تسمح التأشيرة السياحية التي لا يستغرق إصدارها سوى سبع دقائق فقط بدخول مواطني 49 دولة إلى البلاد من قارات أوروبا وآسيا وأميركا ودول أوقيانوسيا، قبل أن تتوسع لتشمل دولاً أكثر بعد ذلك".

