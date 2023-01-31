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رسميا.. بايرن ميونخ ينجز صفقة كانسيلو

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446167-638107621665223421.jpg

2023-01-31 | 12:41

رسميا.. بايرن ميونخ ينجز صفقة كانسيلو

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الخليج 365- رياضة

تمكن نادي بايرن ميونخ، من حسم صفقة جواو كانسيلو، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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