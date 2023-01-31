انت الان تتابع خبر رسميا.. بايرن ميونخ ينجز صفقة كانسيلو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446167-638107621665223421.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-31 | 12:41
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الخليج 365- رياضة
تمكن نادي بايرن ميونخ، من حسم صفقة جواو كانسيلو، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023.
تمكن نادي بايرن ميونخ، من حسم صفقة جواو كانسيلو، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2022-2023.
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