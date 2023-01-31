مشاهد من ملعب الشعب قبيل انطلاق "الكلاسيكو" بين الزوراء والجوية

ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، القمة الكروية التي تجمع متصدر الدوري فريق القوة الجوية وغريمه التقليدي والوصيف فريق الزوراء بقيادة الحكم الـدولي مهند قاسم.

ويأمل فريق الزوراء برصيد (26) نقطة في تحقيق الانتصار وتصدر الترتيب في لقاء اليوم الذي سيحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، لاسيما أن المدرب أيوب أوديشو قدم بعض الأنماط الجديدة في التكتيك الهجومي وطريقة تحرك الكرة في مباراة الكهرباء الأخيرة.