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مشاهد من ملعب الشعب قبيل انطلاق "الكلاسيكو" بين الزوراء والجوية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-446164-638107616095382284.jpg

2023-01-31 | 12:31

مشاهد من ملعب الشعب قبيل انطلاق "الكلاسيكو" بين الزوراء والجوية

2,754 مشاهدة

الخليج 365 – رياضة

تنشر الخليج 365، اليوم الثلاثاء، مشاهد من ملعب الشعب الدولي قبيل استضافة قمة مباريات الدوري العراقي الممتاز بين الزوراء والقوة الجوية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، القمة الكروية التي تجمع متصدر الدوري فريق القوة الجوية وغريمه التقليدي والوصيف فريق الزوراء بقيادة الحكم الـدولي مهند قاسم.

ويأمل فريق الزوراء برصيد (26) نقطة في تحقيق الانتصار وتصدر الترتيب في لقاء اليوم الذي سيحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، لاسيما أن المدرب أيوب أوديشو قدم بعض الأنماط الجديدة في التكتيك الهجومي وطريقة تحرك الكرة في مباراة الكهرباء الأخيرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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