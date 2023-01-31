انت الان تتابع خبر المندلاوي: أهم الأولويات التي سيركز عليها البرلمان تشريع الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المندلاوي، استقبل سفير مملكة النرويج لدى العراق (أسبن ايفينت ليندبيك)، والوفد المرافق له؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".وأكد المندلاوي، بحسب البيان، أن "مجلس النواب ماض بتشريع القوانين المهمة خاصة بعد ان تستكمل رئاسات اللجان النيابية"، لافتا الى أن "من أهم الأولويات التي سيركز عليها تشريع قانون الموازنة، وملف الخدمات، وتنشيط الصناعة المحلية والاستثمار، إضافة الى المياه والزراعة والصحة، وكذلك تقديم التسهيلات الممكنة امام الشركات العالمية الرصينة".

ودعا النائب الأول إلى "تفعيل وتوظيف برنامج (النفط مقابل التنمية) الموقّع بين البلدين، بما يُسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، فضلاً عن تنشيط لجان الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين بغداد وأوسلو".