البرلمان ينهي ملف اللجان النيابية باختيار رؤوساء دائمين لجميع اللجان

بغداد - ياسين صفوان - المحاصصة كانت ولا زالت الالية المتبعة داخل وخارج البيت التشريعي في توزيع المناصب، رئاسة اللجان النيابية لم تبتعد عن الية التحاصص بين الكتل لا سيما الكبيرة منها التي تحصلت على اللجان السيادية والمهمة .

بالالية ذاتها التي اعتمدت في الدورات السابقة المتمثلة بالمحاصصة وزّعت اللجان النيابية بين الكتل السياسية، الكتل الكبيرة كانت الاوفر حظاً بالحصول على اللجان السيادية والمهمة.

جبهة المعترضين على الية توزيع اللجان النيابية ازدات داخل البيت التشريعي، نواب أشاروا الى أنّ توزيع رئاسات اللجان لم تكن على أساس المهنية بل على أساس التحاصص بين الفرقاء .