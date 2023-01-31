"صدمت العالم".. حقيقة تغريدة توقعت أسماء الفائزين بدوري أبطال أوروبا

إلا أنّ الصورة في الحقيقة مركّبة.

كما يتضمّن المنشور صورة لما يبدو أنّها للتغريدة تضمّنت توقعات بأسماء الأندية التي ستفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى عام 2025.وتوقعت التغريدة فوز نابولي الإيطالي ببطولة الموسم الحالي، وأرسنال الإنكليزي في 2024 ومانشستر يونايتد في 2025.

وذكرت التغريدة أسماء الأندية التي فازت بالفعل بالبطولة الأوروبية الأشهر حتى نسخة العام الماضي، بدئا من برشلونة الإسباني عام 2015، وغريمه التقليدي ريال مدريد لثلاثة أعوام متتالية حتى سنة 2018، ثمّ ليفربول الإنكليزي عام 2019 وبايرن ميونيخ الألماني عام 2020، يليه تشيلسي الإنكليزي عام 2021، ثمّ ريال مدريد عام 2022.

وجاء في التعليق المرافق لها "مغرّد توقّع الفائزين بدوري أبطال أوروبا في عام 2014، وإلى الآن جميع توقّعاته صحيحة".