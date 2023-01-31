انت الان تتابع خبر أغنية كل 10 أيام.. محمد فؤاد يكشف تفاصيل عودته إلى الفن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أنه سيطرح أغنية كل عشرة أيام.

وتابع أنه خلال الفترة السابقة كان يعمل في صمت على صناعة الأغاني وحضر أكثر من ٧٠ عملا فنيا، سيقدمها للجمهور في الأيام القادمة.وواصل حديثه: "الجمهور واحشني جدا ولهذا سأعود بدون غياب مرة أخرى، وسأتواجد على الساحة الفنية بشكل دائم، مثل أيام التسعينيات، وفترة غيابي الفترة الماضية ليست بإرادتي وسأكشف عن ذلك قريبا".

وعن اكتشاف المواهب الجديدة مثل عمرو كمال، قال محمد فؤاد: لم أكتشف عمر كمال وهو من الفانز الخاصين بي، وأنا أحبه، وظهوره معي على المسرح كان بيسلم علي ليس أكثر من ذلك".

وقدم محمد فؤاد، مؤخراً، كليب "سلام" من إخراج كريم مسلم، وكلمات أمير طعيمة، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع توما.



كما قدم فؤاد، مؤخراً، عدداً من الأغاني الجديدة، من بينها: "إيه غير طبعنا"، و"شغلتني ليه"، و"أحكيلك"، و"ياما".