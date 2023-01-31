انت الان تتابع خبر علاج ثوري ينجح بإنقاذ أمريكية من سرطان المرحلة الرابعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت قد أصيبت بيركنز بسرطان الثدي في عام 2003 وتم علاجها باستئصال الثدي، وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، تم تشخيصها بالسرطان المنتشر في المرحلة الرابعة، حيث انتشرت الأورام إلى أجزاء أخرى من جسدها، بما في ذلك الكبد.وعلى مدار العامين التاليين، خضعت للعلاج الكيميائي ولكنها أصيبت بمجموعة من الأورام، بما في ذلك كتلة بحجم كرة التنس في كبدها وأخرى في صدرها وبطنها والعقد الليمفاوية، حسب ما نقلت صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وخمن أخصائي الأورام الخاص بها وفاتها في غضون 3 سنوات، وعلى الرغم من هذه التكهنات القاتمة، لم يكن هذا الفصل الأخير في رحلة جودي، إلا أنها تمتلك الآن صحة جيدة وتعافت تمامًا من السرطان، حيث تعتبر بيركنز أول شخص في العالم يتم علاجه من سرطان الثدي النقيلي بالعلاج المناعي وتتعافى تمامًا منه.



وكان قد بدأ علاج بيركنز في آب 2015، عندما جمع العلماء بعضًا من خلاياها المناعية المقاومة للأورام والتي جعلوها تتكاثر في المختبر، ثم تم حقنها بـ 80 مليارا من هذه الخلايا، بالإضافة لإعطائها عقار "بمبروليزوماب"، وهو دواء للعلاج المناعي يسمح باستهداف وتدمير الخلايا السرطانية بشكل أكثر قوة.

وكانت قد تقلصت أورام بيركنز لدرجة أنها تخلصت من مسكنات الألم، وبعد خمسة أشهر من تلقي العلاج، أظهرت نتائج الفحوصات أنها خالية من مرض السرطان، في تطور أشبه بـ"المعجزة".

وعبرت بيركنز عن سعادتها جراء شفائها تماما من السرطان بفضل هذا العلاج المناعي.

ويعد سرطان الثدي المنتشر أو النقيلي من أنواع السرطان النادرة والشرسة ويمكن أن ينتشر لمدة تصل إلى 30 عامًا بعد العلاج، وهذا الانتشار يجعله مميتًا للغاية.

ويعد هذا النوع من السرطان غير قابل للشفاء، حيث تموت ثلاث من كل أربع نساء مصابات بسرطان الثدي النقيلي في غضون خمس سنوات.

