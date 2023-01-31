اليوم.. ملعب الشعب يستضيف "كلاسيكو" العراق في ممتاز الكرة

وسيواجه الكهرباء ضيفه نفط ميسان على ملعب الزوراء عند الساعة الثانية ظهراً.

وعند الساعة 2:30 سيلاقي الصناعة فريق نفط الوسط على ملعب الصناعة.

ويستضيف دهوك على ملعبه فريق القاسم عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.



ويلاقي كربلاء فريق الحدود على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الخامسة عصراً.

وتتجه أنظار عشاق الكرة، الى ملعب الشعب الدولي اليوم عند الساعة 7:30 حيث القمة الكروية بين متصدر الدوري القوة الجوية برصيد 28 نقطة وغريمه التقليدي والوصيف الزوراء برصيد 26 نقطة بقيادة الحكم الدولي مهند قاسم.

ويسعى الجوية للتحليق بالصدارة والزوراء لخطفها من الصقور في مباراة قد تهدد مستواها الفني امطار متوقعة.