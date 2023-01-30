انت الان تتابع خبر بينهم اجانب .. تفكيك ثلاث شبكات لتجارة وتهريب المخدرات بمحافظات مختلفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "باشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية خلال ٢٤ ساعة الماضية، اسفرت عن القبض على (11) تاجراً بالمخدرات بالجرم المشهود بينهم اجانب وسط وجنوبي البلاد وضبطت بحوزتهم (87،750) ألف قرص من المخدرات و (34) كيلو غرام من المخدرات نوع (آفيون) وبموجب قرارات قضائية".واضافت انه "تم ايداعهم التوقيف وفق احكام المادة (27) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل ".