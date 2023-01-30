انت الان تتابع خبر البصرة تغطي حاجة السوق من بيض المائدة‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -البصرة تحقق اكتفاء ذاتيا بنسب عالية في انتاج بيض المائدة واللحم الابيض لتغطي حاجة السوق المحلية وتصدر الفائض منه الى محافظات الوسط والجنوب اكثر من خمسين مليون بيضة هو ما تنتجه البصرة شهريا لتباشر مديرية الزراعة بفتح عدة مراكز للبيع المباشر وباسعار مدعومة.رابطة منتجي بيض المائدة في البصرة تؤكد تعرض سبعين بالمئة من حقول الداجن الى خسائر فادحة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافقه من غلاء مستلزمات الانتاج والاعلاف فضلا عن غياب شبه تام للدعم الحكومي.