العراق واليونسكو يبحثان تطوير قطاع التعليم والثقافة والعلوم

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وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، "أهمية تعزيز سبل التعاون لتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، والحفاظ على التراث والتنوع الثقافي"، مشيرا إلى "ضرورة تضافر الجهود ودعم المنظمات الدولية للاهتمام بالمناطق الأثرية وتطوير المرافق الملحقة بها مع المحافظة على طبيعتها الحضارية وعمقها التاريخي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار"، بحسب البيان.
من جانبه، استعرض فونتاني، "الخطط والبرامج التي أعدتها المنظمة لتأهيل المناطق الأثرية والتراثية، مشيرا إلى "العلاقة الوطيدة والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة لما يملكه العراق من أرث حضاري عميق".
وأكد أن "المنظمة تقوم حاليا بعدة مشاريع في البصرة وقلعة أربيل والموصل حيث تعتمد فيها على الكوادر والكفاءات العراقية"، مبينا أن "المنظمة أقامت عدة دورات وورش في العديد من الجامعات العراقية لتطوير قدرات الطلبة".