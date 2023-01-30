انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر الأوامر الإدارية بتثبيت العقود على الملاك الدائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي في بيان ورد لـ الخليج 365، "عدداً من الأوامر الإدارية الخاصة بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات التابعة للوزارة".

وجاءت الأوامر الإدارية بحسب البيان كالآتي:



- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٩) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات والدوائر التابعة للوكالة الإدارية والمالية.

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٤) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي.

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٨) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة شرطة محافظة بغداد/الكرخ.



- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٥) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة فرقة التدخل السريع.

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٧) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية امن الافراد.

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٣) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى دائرة العلاقات والإعلام.

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٢) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية.

- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٦) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية.

