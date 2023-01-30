انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر الأوامر الإدارية بتثبيت العقود على الملاك الدائم والان مع التفاصيل
وجاءت الأوامر الإدارية بحسب البيان كالآتي:
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٩) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى المديريات والدوائر التابعة للوكالة الإدارية والمالية.
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٤) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى وكالة الوزارة لشؤون الامن الاتحادي.
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٨) في (٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة شرطة محافظة بغداد/الكرخ.
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٥) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى قيادة فرقة التدخل السريع.
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٧) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية امن الافراد.
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٣) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى دائرة العلاقات والإعلام.
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٢) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية تحقيق الأدلة الجنائية.
- الأمر الإداري ذي العدد (٩٢٠٦) في ( ٢٦ / ١ / ٢٠٢٣) الخاص بتثبيت تعيين وتولد الموظفين المدنيين المنسوبين إلى مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية.